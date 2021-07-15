Более 70 тыс. казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

На 1 июля 2021 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 70,3 тыс. человек, при этом 47 тыс. человек получили выплату впервые именно в этом году. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, передает zakon.kz.

По информации Минтруда, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система Минтруда направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Как сообщалось ранее, для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости Минтруда запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда (ЭБТ).

В "личном кабинете" на ЭБТ казахстанец может встать на учет как лицо, ищущее работу, либо безработный и отслеживать все этапы регистрации.

После получения статуса безработного граждане (участники системы социального страхования) могут так же в онлайн режиме на ЭБТ отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государство, – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн-режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью.