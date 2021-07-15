Курс доллара вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,60 тенге, поднявшись на 0,97 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,7-428,1 тенге, евро - 504,9-506,9 тенге, рос. рубль - 5,76-5,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,77%, составив $72,57 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,68% - до $74,25 за баррель.