Гульшара Абдыкаликова встретилась с депутатами областного маслихата

Аким области Гульшара Абдыкаликова провела встречи нового формата с депутатами областного маслихата. Три дня подряд руководитель региона принимала депутатов из Кызылорды и районов.

Глава региона в свободном формате обсудила с народными избранниками предложения и мнения жителей по актуальным вопросам. Депутаты высказали предложения и конкретные вопросы, необходимые для социально-экономического развития региона.

Аким области отметила необходимость совместной работы по исполнению поручений и обязательств, рассмотренных на недавнем расширенном заседании Правительства, и подчеркнула, что в ближайшем будущем планируется проведение личной встречи с каждым депутатом маслихата. В особенности представителям депутатского корпуса необходимо содействовать активности населения в получении вакцин и участвовать в проведении необходимых разъяснений, подчеркнула Гульшара Абдыкаликова.

Как вы знаете, на расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил направление развития региона и принимаемые меры в период засухи. Выйти из трудного периода мы можем только через решение проблемы общими усилиями. Вы в этом плане играете важную роль как лица, своевременно передающие властям потребности народа. Действительно, вы, будучи среди жителей, понимаете их насущные проблемы. Поэтому я решила встретиться с вами в таком формате, чтобы услышать ваши предложения по развитию региона.

Вот уже несколько дней я лично встречаюсь с составом областного, городского, районного маслихата. С августа буду встречаться с каждым депутатом в новом формате согласно графику, - сказала Гульшара Абдыкаликова.

На встречах народные избранники подняли ряд важных вопросов. В частности, по направлению экономики были подняты вопросы стабилизации цен на продукты питания, увеличения количества социальных магазинов, обеспечения населенных пунктов питьевой водой, газом, оказания поддержки населению, в том числе самозанятым гражданам, а по направлению предпринимательства - оказание помощи в решении коммунальных вопросов для поддержки владельцев бизнеса. Кроме того, было отмечено, что необходимо усилить разъяснительную работу с гражданами, желающими открыть свой бизнес с помощью госпрограммы.

Не остались без внимания и вопросы развития сел, увеличения опорных сел, комплексной поддержки граждан, занимающихся животноводством, и подведения инфраструктуры к сельской местности.

В социальной сфере были обсуждены вопросы участия в программах и защите прав граждан с инвалидностью, усиления вопросов выплаты пособий по уходу за ребенком, вовлечения многодетных матерей в предпринимательство, адаптации женщин из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную среду и организации психологической помощи.

Кроме того, в ходе встречи были высказаны предложения по своевременному завершению строительных работ в организациях образования, созданию необходимых условий для перехода на традиционное обучение, строительству детских садов, капитальному ремонту школ и инклюзивному образованию.

Народные избранники также отметили важность мероприятий, приуроченных к 30-летию независимости, подняли вопросы популяризации граждан, внесших значительный вклад в развитие страны, разработки тематических передач, пропагандирующих вклад людей труда, съемок социальных роликов, направленных на молодежь.

Открыто пообщавшись с депутатами, глава региона Гульшара Абдыкаликова отметила, что их роль в решении народных проблем особо значима, и подчеркнула, что только работа сообща будет иметь результат. Также аким области отметила, что поэтапно будет реализован механизм дифференциации и решения вопросов, поступивших от имени населения.