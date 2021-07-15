200 человек оштрафовали за розжиг костров в горах Алматы

За розжиг костров в горах отдыхающих стали наказывать. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, могут нести как административную, так и уголовную ответственность, сообщил заместитель начальника ДЧС города Алматы полковник гражданской защиты Самат Асаинов на пресс-конференция на тему «По вопросам безопасности в горах в летний период», передает zakon.kz.

Июль текущего года охарактеризовался переменчивой погодой: сильная жара сменилась незначительным понижением температур воздуха из-за выпадения обильных осадков в горах.

По предварительным прогнозам "Казгидромета", во второй половине июля и в августе на территории Алматы ожидается незначительное количество осадков, а также повышение температуры воздуха, местами до 40 градусов.

Для предотвращения пожаров Департаментом по ЧС, с привлечением волонтеров проводятся акции «Рука помощи», где одиноким пожилым людям, лицам социально уязвимых слоев населения оказывается помощь в расчистке придворовых территорий от сухой растительности. Действует мобильная группа из числа сотрудников ДЧС и полиции города Алматы, лесохозяйственных учреждений. Эти группы проверяют потенциально горячие точки, где могут возникнуть пожары. В ходе 82-х совместных рейдов, проведена разъяснительная беседа с отдыхающими и роздано свыше 14 тыс. памяток. Пресечено 235 розжигов костров. 200 физических привлечено к административной ответственности, 197-ми из них вынесены предупреждения по ст.505, троим - по ст.367 КРК об АП. Штрафы наложены на общую сумму 437 тыс. 550 тенге. Профилактические мероприятия планируется проводить до окончания пожароопасного периода. В боевой готовности находятся авиационные подразделения Службы спасения Акимата города, АО "Казавиаспас" и РГКП "Казавиалесохрана", - сообщил спикер.