Air Astana сообщает о положительных результатах за первое полугодие 2021 года

В первом полугодии 2021 года прибыль (EBITDAR*) Группы компаний Air Astana составила 91,1 млн долларов, показав рост по сравнению с убытком в 9,9 млн. долларов США за аналогичный период 2020 года.

Пассажиропоток увеличился на 91% до 2,97 млн. человек, из которых 2,5 млн. пассажиров перевезены по внутренним маршрутам, отметив рост рынка на 125%.

Комментируя положительные результаты, президент Air Astana Питер Фостер отметил, что "два бренда, Air Astana и FlyArystan, хорошо зарекомендовали себя на внутренних маршрутах. Уверенное развитие рынка и предпочтение авиаперевозок дальним железнодорожными перевозкам преобразовали Казахстан в стремительно быстро растущий внутренний рынок авиаперевозок. Пассажиропоток вырос на 31% по сравнению с 2019 годом, и этому содействовали сверхнизкие тарифы FlyArystan." FlyArystan запущен в мае 2019 года по указанию Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Несмотря на то, что международные перевозки выполняются на 45% в сравнении с показателями 2019 года, Фостер отметил, что "улучшению результатов благоприятствовали повышенная доходность региональных маршрутов, высокий спрос на курортные направления такие как Мальдивы, Красное море, Черногория, Дубай, Турция, Грузия и Шри-Ланка, а также регулярные грузовые чартеры на полугрузовом Boeing 767".

Фостер тем не менее с предосторожностью прогнозирует результаты на второе полугодие.

В Казахстане и в других странах увеличилось количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. Устойчивость восстановления будет коррелировать с появлением новых штаммов Covid и массовым применением вакцины, - отметил он.

Air Astana - совместное предприятие АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (51%) и BAE Systems (49%). Во флоте группы компаний 36 бортов, включая Boeing, Airbus и Embraer, из которых 10 воздушных судов Airbus 320 эксплуатируются FlyArystan.

* EBITDAR - прибыль до уплаты налогов, процентов, износа, амортизации и аренды.