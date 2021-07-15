В Мунайлинском районе Мангистауской области решается вопрос с вывозом мусора. Этот вопрос прокомментировал аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров.

По его словам, селе Атамекен Мунайлинского района проживает более 44 тысячи жителей. На сегодняшний день в районе наблюдается дефицит воды.

В отдаленные жилые массивы "Арай" и "Арман" сельского округа Атамекен вода по водопроводу не доходила. В этой связи дополнительно была проложена новая водопроводная сеть, установлены 2 дополнительных водонасосных устройства. Но несмотря на это нехватка остается, поэтому питьевая вода предоставляется населению по графику. Для тех, кому вода не доходит, ее поставляют водовозы объемом 4,2 м3. Стоимость – 2200 тенге.

Жительница жилого массива Арман, Светлана Нурсултанова рассказывает, что на протяжении последних дней вода в населенный пункт поступает регулярно. Перебоев не наблюдается.

Что касается мусора, то руководству учреждения "Мунайлы Қызмет", занимающегося вывозом мусора выдано предупреждение. Если работа не будет налажена, то конкурс будет переигран и будет объявлен другой оператор.

К слову, предприятие ссылается на то. Что задолженность за услуги вывоза мусора имеется у половины населения района.