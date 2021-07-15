Предприниматели поддерживают призыв Верховного муфтия не повышать цены на Курбан айт

Через несколько дней мусульманский мир начнет отмечать один из главных своих праздников - Курбан айт. Во время Курбан айта самым хорошим богоугодным делом является жертвоприношение и помощь нуждающимся. Казахстанские предприниматели откликнулись на призыв Верховного муфтия не повышать цены на мясо жертвенных животных и продукты питания, сообщает zakon.kz.

Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал: "В день Курбан айта человек не приближался к Аллаху, кроме как посредством принесения жертв...". И мусульмане с искренними намерениями приносят жертву и, как правило, делятся с жертвенным мясом с нуждающимися, среди которых инвалиды, сироты, многодетные семьи и пожилые люди и тем самым заслуживают довольство Всевышнего – сауап.

В связи с тем, что в дни празднования Курбан айта резко растет спрос на домашний скот, Верховный муфтий Казахстана Наурызбай Таганулы обратился с призывом к главам крестьянских хозяйств и призвал их в честь великого праздника не повышать необоснованно цены на скот, предназначенный для жертвоприношения.

Также он обратился к предпринимателям и попросил их максимально снизить стоимость социально значимых продуктов питания, потребляемых населением.

- Главная цель Курбан айта - формирование у мусульман таких нравственных ценностей, как доброта, щедрость, милосердие, участие, сопереживание, помощь, - отметил муфтий. - Давайте в день Божьей благодати делать добро людям и заслуживать довольства Аллаха. Всемогущий Аллах сказал в Коране: "Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите". Учитывая ситуацию, связанную с пандемией коронавируса во всем мире, призываю предпринимателей снизить цены на все товары первой необходимости, подарить радость и праздничное настроение каждой нуждающейся семье, всем больным, сиротам, инвалидам, пожилым людям.

Кроме того, Духовное управление мусульман Казахстана запустило благотворительную акцию "Қиындықта ел бірге" для поддержки фермеров в пострадавших от засухи районах. В рамках акции корма будут отправлены в Кызылординскую и Мангистаускую области. Наурызбай Таганулы призвал предпринимателей внести свой вклад в это доброе дело и протянуть руку помощи соотечественникам, переживающим тяжелые времена.

Предприниматели Казахстана отозвались на призыв Верховного муфтия. Так, своим мнением по этому поводу поделился общественный деятель, руководитель проектного офиса "Адалдык Аланы" Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Булат Касымов.

- Хотелось бы сказать по повышению цен. Конечно, предпринимателям, занимающимися разведением скота, может, тяжело удержаться от соблазна во время Курбан айта и не повысить цены. Кто-то из них, возможно, делает в эти дни максимальные продажи и этот день, может, кормит их целый год. Такое не исключено. Несомненно, спрос порождает предложение и вполне вероятно, что цены могут подняться, но предпринимателям действительно нужно отнестись к этому разумно и не злоупотреблять, скажем так, ситуацией повышенного спроса и помнить об одном, что успех и баракат в руках Всевышнего.

Хотелось бы, что бизнесмены задумались, а будет ли благословением тот заработок, который они получат в эти дни, не снижая цен, а, наоборот, повышая? Принесет ли им это благо, радость? На мой взгляд, большую радость и благо принесет их искреннее намерение не повышать цены, а по возможности даже снизить и тем самым помочь нуждающимся. Такое милосердие и участие обязательно поможет в последующем достичь успехов в торговле и еще заслужить довольство Всевышнего – то, к чему мы стремится каждый правоверный мусульманин.

Что касается призыва Верховного муфтия помочь животноводам западного и южного региона страны в борьбе с засухой, которая охватила сейчас эти области. Я сам недавно побывал в городе Таразе и мы наблюдали картину, когда скот в 42-градусную жару, истощенный, пасся и эта была просто удручающая картина. Поэтому я бы хотел присоединиться к обращению муфтия и призвать предпринимателей объединяться вокруг этого призыва, внести свой вклад. Пусть это будет садака, а садака не уменьшает вашего имущества, наоборот, приумножает. Есть хадис, что Всевышний дает богатство богатым этой уммы по причине того, что они заботятся о слабых и нуждающихся. В данном случаен нуждающиеся это наши браться и сестра, которые сегодня предстали перед лицом засухи и претерпевают эти сложные испытания. Конечно же, им надо помочь.

Точку зрения предпринимателя Булата Касымова поддерживает директор по развитию бизнеса ТОО "KazConstructionGroup" Ержан Бахтияров.

- Я внимательно ознакомился с призывом Верховного муфтия и, конечно же, поддерживаю, чтобы крестьянские хозяйства, предприниматели в сфере производства продуктов питания и торговли не поднимали цены во время Курбан айта, а по возможности, снижали, чтобы заработать сауап. Также поддерживаю инициативу Верховного муфтия больше делать добрые благие дела в эти дни. И третье - он просил бизнесменов поддержать земледельцев и животноводов, пострадавших от засухи в Мангистауской и Кызылординской областях. Это тоже поддерживаю, так как я сам являюсь уроженцем Западно-Казахстанской области. Наш главный региональный имам тоже делал призыв неделю назад и бизнесмены ЗКО поддержали и сейчас оказывают посильную помощь своим землякам.

Животновод Ерлан Каримов из села Кызыл-Казак Урджарского района Восточно-Казахстанской области.

- Мы всегда с нетерпением ждем этого великого праздника Курбай айт и всегда делаем жертвоприношение. В нашем крестьянском хозяйстве имеется крупный рогатый скот и овцы и мы никогда не повышаем цена на жертвенных животных во время Курбан айта. Наоборот, понижаем и зачастую раздаем мясо совершенно бесплатно, в том числе соседям, родственникам, сельчанам и особенно тем, кто в этом действительно нуждается, у кого много детей, где есть больные или старые люди. Это наш долг – долг мусульманина и я призываю всех казахстанцев откликнуться на обращение Верховного муфтия и достойными делами встретить Курбай айт.

Торгын Нурсеитова