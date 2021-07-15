Жители Атырауской области рассказали депутату о проблемах региона

Депутат Мажилиса, член фракции партии Nur Otan Дюсенбай Турганов прибыл в Атыраускую область.

Во время поездки он побывал во всех семи районах данной области.

Жители региона на встрече с депутатом подняли вопросы обеспечения кормовой базы, сеном, сенокосом и проблемой пастбищных земель.

Например, в Макатском районе проблему решают за счет субсидий на покупку сена. Так как, вокруг одни солончаки, травы в Макатском районе вырастает мало. Закупают в соседнем Кызылкугинском районе.

Для крестьянских хозяйств предусмотрены субсидии для заготовки на зиму сена.

Стоит отметить, что в Индерскмом районе проблем с заготовкой сена нет. Основным поставщиком сена является ЗКО.



А вот в Жылыойском районе в 50 километрах от районного центра трава очень скудная. Недостаточная для содержания скотины. У некоторых фермеров были случая гибели скота.

В Исатайском районе всю скотину держат в Нарынских песках.



Во время поездки жителями региона также поднимались вопросы водоснабжения, проблем малых рек и каналов.

Касательно реки Ойыл, местными активистами были проведены пять выездных экспедиций, которые выявили многочисленные незаконные дамбы, гидротехнические сооружения.

К тому же, озеро Арал-Байтал полностью высохло из-за того, что в реку Ойыл приходит очень мизерное количество воды.





Водохранилище Ералы, которое является единственным гидротехническим сооружением в районе, нуждается в ремонте.

В Индерском районе мажилисмен осмотрел реку Урал. Прямо на середине реки появились отмели, песчаные острова. Глубина реки в районе Индер составляет от 1,5 и до 2,5 метра.