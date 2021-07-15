Сильная жара вернется в Казахстан - погода на 16 июля

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 16 июля, сообщает zakon.kz.

С прохождением ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами и градом, лишь местами в южной и западной части РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, ночью на севере - туман. РГП "Казгидромет"

В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается местами ночью туман, в Акмолинской, днем Павлодарской областях - усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-25 м/с, в Жамбылской области - с пыльной бурей.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Костанайской, Карагандинской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях - с пыльной бурей.

Днем в Атырауской области местами ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, местами Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"