Токаев выразил соболезнования семье и родным Абсаттара хаджи Дербисали

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Абсаттара кажы Дербисали, сообщает zakon.kz.

Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого-востоковеда и религиоведа, доктора филологических наук, профессора, академика НАН РК, дипломата Абсаттара кажы Багисбаевича Дербисали.

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Абсаттар Багисбаевич усердно работал на благо нашей страны. Его педагогическая деятельность, начавшаяся в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, была плодотворной. Будучи одним из основоположников арабистики в стране, он полностью погрузился в науку, написал монографии и ценные труды. Он также работал в сфере внешней политики государства и способствовал расширению сотрудничества между Казахстаном и Королевством Саудовская Аравия. За время своего пребывания на посту Верховного муфтия, председателя Духовного управления мусульман Казахстана Абсаттар кажы Багисбаевич внес значительный вклад в продвижение исламских ценностей, а также в укрепление межконфессионального и межнационального согласия. Светлый образ Абсаттара кажы Багисбаевича, который прожил образцовую жизнь и оставил огромное научное наследие навсегда сохранится в нашей памяти. Народ всегда будет чтить имя выдающегося ученого, – отмечается в телеграмме.