Мажилисмены: Комплекс мер позволяет решить проблему дефицита кадров для новых производств

Вопросы подготовки специалистов для новых производств обсудили депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода, посетив Петропавловский электротехнический завод в Северо-Казахстанской области, передает zakon.kz.

На заводе по производству электротехнического оборудования планируют ежегодно выпускать трансформаторы на сумму 12 млрд тенге.

Совсем недавно здесь были пустующие здания бывшего завода малолитражных двигателей. Однако сейчас благодаря поддержке государства и средствам инвестора цеха возобновляют деятельность. Реконструкция на объекте ведется параллельно с производством.

Этот проект был обозначен в предвыборной программе партии Nur Otan.

Ожидается, что уже к началу следующего года предприятие выйдет на полную мощность. А в перспективе здесь будут выпускать ежегодно до 13 тыс. единиц электрооборудования. При этом 95% продукции будет экспортироваться в страны Евразийского экономического союза. Первую партию трансформаторов здесь планируют выпустить уже в августе. Сейчас на объекте трудятся 140 человек, до конца этого года здесь планируют создать 310 рабочих мест.

По словам директора предприятия Максата Усенбаева, во время строительства основной проблемой стала нехватка кадров - сказался период пика коронавирусной инфекции. Похожая проблема может возникнуть и в момент полного запуска завода. Для решения этого вопроса уже сегодня налажено взаимодействие с центром занятости.

В оставшееся до конца года время с рабочими будут отрабатываться технологии, а также будет проводиться обучение персонала. Мы хотим привлекать специалистов, которые обладают компьютерной грамотностью. С высшими учебными заведениями заключаем меморандумы, чтобы их выпускники параллельно с учебой проходили практику, а затем им будет гарантированное трудоустройство, - отметил директор завода.

Депутаты Мажилиса Ерлик Тайжанов и Дмитрий Колода, отметив актуальность вопроса, предложили также решить его за счет переподготовки кадров.

Большим плюсом для предприятия является то, что производство на 70% будет автоматизированным. Да, кадровая проблема есть, но она решаемая. Мы поговорили с руководством, в рамках ГЧП будут организованы курсы повышения квалификации и переподготовки. Будут привлекаться специалисты с техническим и IT-образованием. Это направление также есть в предвыборной программе. Мы видим, что в Северо-Казахстанской области она эффективно реализуется, - подчеркнул мажилисмен Дмитрий Колода.

В планах руководства завода для привлечения кадров также решить вопрос с жильем. Сейчас на территории завода завершается восстановление пятиэтажного дома на 40 квартир. В следующем году для рабочих выделят 104 квартиры в новом девятиэтажном доме. Рабочие места также готовы предоставить и переселенцам.