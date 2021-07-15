Грозы, ветер и град ожидаются в пяти областях Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды на 16 июля, сообщает zakon.kz.

Днем 16 июля в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Караганде днем 16 июля ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем 16 июля ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

16 июля в Акмолинской области ожидаются ночью и утром местами туман. Днем местами гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

16 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами град. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 16 июля ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 м/с.

16 июля в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Талдыкоргане 16 июля ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем 16 июля в Атырауской области ожидается сильная жара до 36 градусов. На большей части ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 16 июля ожидается сильная жара 35 градусов.