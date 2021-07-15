КамАЗ опрокинулся на остановку в Аксае

ДТП произошло в микрорайоне Кызылтал в полдень 14 июля, передает zakon.kz.

31-летний водитель не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. По данному факту был составлен протокол по ст.610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, - рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Отмечается, что КамАЗ задел автобусную остановку.

Никто не пострадал.