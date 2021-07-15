Особый противопожарный режим введен в Алматы

Пожароопасный период в Алматы начался еще в марте и, как правило, длится до октября. В это время весь личный состав ДЧС переводится на усиленный вариант несения службы, проводится мониторинг по предупреждению природных пожаров, заявил заместитель начальника ДЧС города полковник гражданской защиты Самат Асаинов, передает zakon.kz.

В этом году в июле отмечена переменчивая погода: сильная жара сменялась незначительным понижением температуры воздуха из-за выпадения осадков. Особенно часто - в горных районах. Это вызывало опасение, однако благодаря своевременно принятым профилактическим мерам нам удалось избежать крупных пожаров. С начала пожароопасного периода произошло всего 193 загорания сухостоя. В этом году удалось добиться снижения количества загораний сухой травы на 14,3% и уменьшения площади загораний сухой растительности на 55,2%, - сообщил замначальника ДЧС Алматы.

Как отметили в пресс-службе департамента, этому предшествовала масштабная работа, начатая еще весной при участии местных исполнительных органов. Акиматы районов начали работу по очистке сухой травы на общей площади 153,7 га, была проведена опашка и обновлено 75,57 км минерализованных полос.

Асаинов также рассказал о работе мобильных групп из числа сотрудников Департамента ЧС и полиции города Алматы. Помогают им нести службу работники лесохозяйственных учреждений, также привлекаются волонтеры. Эти группы проверяют потенциально горячие точки, где могут возникнуть пожары.

Мобильными группами осуществлено 82 совместных рейда, проведена разъяснительная беседа с отдыхающими, пресечено 235 розжигов костров, привлечено к административной ответственности 200 физических лиц, из которых три человека привлечены к ответственности по статье 367 Административного кодекса и оштрафованы на общую сумму 437 550 тенге. В отношении остальных нарушителей вынесены предупреждения, - сообщил Асаинов.

Представитель Департамента ЧС подчеркнул, что благодаря ежегодно проводимым превентивным мерам за последние девять лет пожаров в горной и лесной местности и лесопарковых зонах не допущено.

Хотелось бы подчеркнуть, что все спасатели радеют за соблюдение культуры безопасного поведения в горах и лесах. Очень важно не допускать разведения открытого огня на природе. Не сжигать сухую траву, не жечь мусор. Особую опасность представляют люди, которые осознанно поджигают сухую траву, например, чтобы привести в порядок близлежащую территорию. К примеру, владельцы частных подворий и садоводы поджигают нескошенную, пересохшую от жаркого солнца траву и мусор, - сообщил Асаинов.

Полковник предупредил горожан, что факты розжига костров будут строго пресекаться, так как при засухе и жаркой погоде трава быстро воспламеняется, что может привести к пожару. Он также попросил жителей и гостей южной столицы не бросать окурки на сухую траву, не оставлять бутылки, битое стекло, которые могут стать зажигательными линзами.



Отмечается, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, могут понести как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от характера нарушения и причиненного ущерба.

Заместитель начальника ДЧС города Алматы предупредил жителей Алматы о том, что, по предварительным сведениям "Казгидромета", во второй половине июля и в августе на территории мегаполиса ожидается незначительное количество осадков, а также повышение температуры воздуха, местами до 40 градусов.

В это время все службы спасения акимата города Алматы, "Казавиаспас" и РГКП "Казавиалесохрана" будут находиться в боевой готовности.