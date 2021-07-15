Жители поселка от отчаяния перекрыли дорогу в Алматинской области

Около 15 жителей села Жармухамбет вышли на дорогу Бурундай-Жибек жолы, чтобы на их проблему обратили внимание. У людей нет воды и света, передает zakon.kz.

Движение было приостановлено на 10-15 мин. Таким образом жители выражают свое недовольство частыми отключениями электричества, нехваткой напряжения, из-за которого отключаются насосы для подачи воды. В 14.30 жители в количестве 10 человек прибыли в районный акимат. Прием проводил заместитель акима района, - рассказали в акимате Карасайского района Алматинской области.

Люди высказали свои требования. Им пообещали, что будут приняты меры, но какие именно - не сообщили.

Позже электричество в поселке появилось.