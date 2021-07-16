Как защитить детей от влияния солнца

Врач-дерматолог Александр Чижов рассказал, как защитить кожу детей от палящего солнца, передает zakon.kz.

До трех лет детей в принципе нежелательно оставлять на открытом солнце, то есть без одежды. Они желательно и купаться должны в одежде специальной с защитой от ультрафиолета, - приводит life.ru слова Чижова.

По его словам, до трех лет нужно следить, чтобы малыш находился в тени. После трех следует использовать большое количество солнцезащитных средств. Но и это не может быть панацеей, считает врач-дерматолог.

Также отмечается, что особую угрозу светило представляет для людей со светлым типом кожи.