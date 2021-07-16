Девушка получила предложение руки и сердца на дне Каспийского моря

Житель Актау позвал свою возлюбленную замуж необычным способом, передает zakon.kz.

Влюбленные погрузились в Каспий, чтобы познакомиться с подводным миром. Каково же было удивление девушки, когда парень достал из сундука на дне заранее приготовленные кольцо и букет. Молодой человек все продумал и даже распечатал карточки с надписями "Да" или "Нет", чтобы любимая с легкостью могла принять решение. И она ответила согласием, - отмечает КТК.

Все происходило на глубине восьми метров.

По словам специалистов дайвинг-центра, такое необычное предложение руки и сердца в нашей стране делают впервые.