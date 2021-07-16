Астрологи назвали знаки зодиака с даром обольщения

По мнению астрологов, некоторые знаки зодиака наделены искусством флирта практически с рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Одними из них являются огненный Овен, Близнецы и Стрелец.

Для огненного Овна даже не нужно стараться флиртовать и проявлять кокетство. Своим хорошим чувством юмора и уверенностью в себе они очаровывают окружающих. С помощью своей харизмы и обаяния Овны с легкостью увлекают собеседника.

Близнецы кокетничают только с теми, кто им по-настоящему интересен. Представители этого знака профессионалы флирта. И главное их оружие — они знают, что смогут очаровать любого.

Секрет Стрельцов заключается в их таланте влюблять в себя людей без особых усилий. Они с легкостью находят общий язык с любым человеком. Флирт для них, как вызов себе. Окружающих привлекают их заразительная веселость и детская непосредственность.