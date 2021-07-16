Из-за наводнения погибли не менее 59 человек в Германии

Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 59, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.
Наводнения обрушились на запад Германии вследствие вызванных циклоном "Бернд" продолжительных дождей. Местные власти объявили чрезвычайное положение.
В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции в четверг, 15 июля, в Берлине.
По уточненным данным, не менее 59 человек в различных районах на западе ФРГ погибли. В течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.
По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.
Жуткие кадры из Германии. Сильнейшие ливни обрушились на запад страны, затоплены целые населенные пункты. Количество жертв продолжает расти, десятки человек пропали без вести pic.twitter.com/35DGHUX1WS— DW на русском (@dw_russian) July 15, 2021
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