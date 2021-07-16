Сколько заработали Италия и Англия за участие в ЕВРО-2020

По завершении чемпионата Европы по футболу стала известна сумма призовых, которую получил победитель турнира - сборная Италии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Согласно правилам распределения призовых от УЕФА, итальянцы смогли заработать 34 миллиона евро, а их соперники по финалу - сборная Англии - пополнили свой счет на 29,3 миллиона.

Призовые за матч:

Победа - 1,5 млн евро;

Ничья - 750 тысяч евро.

Призовые за турнирные достижения:

Участие в турнире - 9,25 млн евро;

1/8 финала - 2 млн евро;

1/4 финала - 3,25 млн евро;

1/2 финала - 5 млн евро;

Поражение в финале - 7 млн евро;

Победа в финале - 10 млн евро.





