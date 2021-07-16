Отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентных высот - МИД России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил об успешном стратегическом партнерстве России и Китая, сообщает zakon.kz.

Отношения между РФ и КНР достигли беспрецедентных высот, стали образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке, — передает ТАСС заявление Лаврова, которое он опубликовал в статье к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По его словам, ключевые положения этого международно-правового акта легли в основу сотен двусторонних документов, оказали влияние на развитие нормативной базы отношений России и Китая с третьими странами.

Базовый российско-китайский договор позволяет и дальше развивать наше стратегическое партнерство, — отметил министр.

Лавров отметил, что для развития этого стратегического партнерства у Москвы и Пекина "есть все необходимые предпосылки - политическая воля, экономическая целесообразность, совпадающие внешнеполитические приоритеты".

Уверен, что народы наших стран будут и далее в мире и согласии укреплять традиции дружбы, добрососедства и сотрудничества во имя всеобщего процветания, - заключил он.