Женщина с пистолетом "стреляла" мелочь в Актау

В Актау женщина выпрашивала деньги у водителей на перекрестке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.

Попрошайку с предметом в руках, похожим на пистолет, сняли на видео на перекрестке между 2, 3 и 6А микрорайонами. В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали инцидент.

Гражданку с оружием запечатлели сегодня, 15 июля, после полудня на проезжей части около Мангистауского энергетического колледжа.

Водитель, снявший видео, уверяет, что за спиной в правой руке у женщины-попрошайки был пистолет.

Я сразу же прикрыл окно, не произошло бы чего. Такое вижу впервые. Она им, получается, угрожает, если водитель не даст ей мелочь? - задался вопросом автор видео.

Сотрудники Управления полиции Актау установили личность женщины. Она является лицом без определенного места жительства.

Гражданка была доставлена в полицию. Выяснилось, что женщина в руке держала игрушечный пистолет. Никаких жалоб или заявлений в полицию не поступало.

На нее был составлен протокол по статье 449 КоАП РК и проведена профилактическая беседа, - сообщили в ведомстве.