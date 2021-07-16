Густой дым окутал Актобе

Актобе окутал густой дым вечером 15 июля, передает zakon.kz.

Как сообщает портал "Мой город", на улицах Актобе образовалась дымовая завеса, а в воздухе стоял запах гари - в городе в очередной раз горел мусорный полигон.

Полигон загорелся 15 июля в 10:40. На место возгорания направили 23 пожарных, семь автоцистерн, бульдозер, погрузчик и пять "КамАЗов". В 18:40 пожар локализовали, и в 22:20 ликвидировали. Часть районов города оказалась в дыму, просим жителей и гостей города соблюдать осторожность и не открывать окна. пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Отмечается, что в этом году это уже второй пожар на свалочном полигоне Актобе. Первый произошел 9 мая. В 2020 году таких пожаров было четыре.

Как объяснили в областном ДЧС, высота мусорных пластов доходит до 15 м, в жаркую погоду в них происходит самовозгорание. После тушения сгоревшие отходы долго тлеют, из-за этого образуется дым, при изменении направления ветра он накрывает город.

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области