В Алматы прошли антитеррористические учения

16 июля 2021, 11:51
Фото: inform.kz

Антитеррористические учения прошли в Алматы, сообщает zakon.kz.

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Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о завершении плановых антитеррористических учений, прошедших в Бостандыкском районе города. АГОШ по борьбе с терроризмом

Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении.


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