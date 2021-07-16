В Алматы прошли антитеррористические учения

Антитеррористические учения прошли в Алматы, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Штаб по борьбе с терроризмом обратился к алматинцам

Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о завершении плановых антитеррористических учений, прошедших в Бостандыкском районе города. АГОШ по борьбе с терроризмом

Цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении.