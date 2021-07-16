У непривитых родителей заберут детей - очередную страшилку обсуждают в Казнете

В Казахстане закупают школьные автобусы, чтобы тайно увозить детей от непривитых родителей, сообщает zakon.kz.

Подобное сообщение распространяют в социальных сетях.

О закупе 515 школьных автобусов стало известно еще в конце июня.

В комментариях в Instagram некоторые родители высказали опасения, что на этих автобусах детей начнут увозить прямо с уроков, при этом родителям местонахождение их ребенка сообщать не будут, заставляя их таким образом получить вакцину против COVID-19.

Подобные домыслы опровергли в Министерстве образования и науки РК.

Безопасность детей обеспечивается через организацию бесплатного подвоза детей в школу и обратно домой. В этом нуждаются более 21 тысячи обучающихся, для которых обеспечен подвоз на 758 единицах автотранспорта. За последние три года автобусный парк обновлен на 203 единицы. На сегодняшний день потребность в приобретении автотранспорта до сих пор сохраняется, - сообщили в пресс-службе МОН РК.

Школьные автобусы будут использоваться исключительно для доставки детей в школы и обратно домой.

Высказывания о том, что школьные автобусы в стране закупают для того, чтобы тайно увозить детей из школ, заставляя тем самым их родителей вакцинироваться, безосновательны и не соответствуют действительности, - уточняют эксперты Stopfake.kz.