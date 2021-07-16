58-летняя Деми Мур восхитила фанатов сексуальными фото в бикини

Американская актриса, бывшая модель и автор песен Деми Мур восхитила фанатов сексуальными фото в бикини, сообщает zakon.kz.

Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

Готовлюсь к очередному дню в раю, - подписала снимки Деми Мур.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore)

Восхищенные поклонники 58-летней актрисы осыпали ее комплиментами.