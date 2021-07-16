16-летнего подростка затянуло в электромясорубку на птицефабрике

На птицефабрике под Новосибирском подростка затянуло в мясорубку, передает zakon.kz.

Искитимский межрайонный прокурор Денис Серебряков проводит проверку в связи с причинением несовершеннолетнему ребенку вреда здоровью при выполнении работ на предприятии, - сообщили РИА Новости в прокуратуре Новосибирской области.

Как сообщается, характер травм, полученных несовершеннолетним, власти не уточняют. Говорится лишь, что подростку оказали необходимую медицинскую помощь.

По данным некоторых СМИ, подросток лишился пальца, у него также перелом ребер, предплечья и ушиб грудной клетки.

По предварительной информации прокуроров, вечером 12 июля подросток находился на рабочем месте на птицефабрике "Улыбино", поскользнулся и упал, попав рукой в электрическую мясорубку, предназначенную для обработки птицы.

В ходе проверки будут оценены законность привлечения несовершеннолетнего к трудовой деятельности, правовой акт главы администрации, трудовой договор, деятельность ответственных лиц по проведению инструктажей и обеспечению средствами индивидуальной защиты, соответствие выполняемой работы требованиям законодательства, соблюдение режима труда. прокуратура Новосибирской области

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области сообщили, что следователи также организовали проверку по факту получения травм подростком по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подростку была оказана медицинская помощь и сейчас он находится на амбулаторном лечении. представитель облминздрава