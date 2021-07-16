Дождь, гроза и сильный ветер - погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

Прогноз погоды на 17-19 июля в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

17 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 25-27 градусов.

18 июля - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 градусов.

19 июля - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 градусов.

Алматы

17 июля - переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 28-30 градусов.

18 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 30-32 градуса.

19 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 31-33 градуса.

Шымкент

17 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 градусов.

18 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 35-37 градусов.

19 июля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 37-39 градусов.

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