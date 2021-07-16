Человечество ждет крах к 2040 году - американские ученые

Современный подход к использованию ресурсов может привести к коллапсу цивилизации уже в ближайшие годы, сообщает zakon.kz. со ссылкой на издание Mic.

Еще в 1972 году группа исследователей из Массачусетского технологического института под руководством профессора Джея Форрестера разработала математическую модель эволюции человеческого общества, напоминает Газета.ру.

Ученые разработали 12 сценариев дальнейшего развития, и варианты, наиболее соответствовавшие тенденциям развития в те годы, предрекали миру довольно мрачное будущее - к 2040 году промышленный рост остановится из-за нехватки невозобновляемых ресурсов, инвестиции в их добычу приведут к недостаточному финансированию других сфер, сельское хозяйство придет в упадок, людям попросту перестанет хватать пищи. Экологические проблемы усугубят ситуацию, как ограничив экономические развитие, так и добавив проблем со здоровьем.

Рост населения и рост потребления природных ресурсов станут главными факторами общепланетарного кризиса.

Более поздние наблюдения показали, что ученые были не слишком далеки от истины, и человечество следует по пути, соответствующему наиболее печальным сценариям.

В наши дни Гайя Херрингтон, руководительница отдела устойчивого развития и анализа динамических систем международной сети аудиторских компаний KPMG, решила проверить, насколько выводы ученых актуальны сегодня. Исследование было опубликовано в журнале Yale Journal of Industrial Ecology.

Для оценки Херрингтон использовала десять ключевых переменных — численность населения, уровень рождаемости, уровень смертности, промышленное производство, производство продуктов питания, услуги, невозобновляемые ресурсы, уровень загрязнения, благосостояние людей и экологический след.

Не все сценарии предполагают катастрофический экономический спад, однако общий прогноз отличается мало — в дальнейшем условия существования людей будут лишь ухудшаться.

Оптимистичный сценарий предполагает устойчивое развитие, при котором наблюдается наименьшее снижение темпов экономического роста. Это станет возможным благодаря сочетанию технических инноваций и широкомасштабному инвестированию в здравоохранение и образование.

Нынешние данные показывают, что решения, принятые в следующее десятилетие, определят судьбу человеческой цивилизации на долгие годы. И, хотя времени осталось немного, Херрингтон надеется — смещение приоритетов в область охраны окружающей среды, социальной сферы и надлежащего управления позволят улучшить ситуацию и заложить основы для мира, ресурсов которого будет достаточно для всех.