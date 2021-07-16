Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 17 июля

Прогноз погоды на 17 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

По-прежнему с прохождением ложбины циклона и связанными с ним атмосферными фронтами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, в горах на юго-востоке - с градом, лишь на юге и юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на севере - туман. РГП "Казгидромет"

В Алматинской, Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидается туман, в Жамбылской области местами град.

Днем в Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"