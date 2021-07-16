Алла Пугачева не пришла на похороны бывшего мужа - заслуженного деятеля искусств РФ, кинорежиссера и сценариста Александра Стефановича, передает zakon.kz.

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Как сообщает 5-tv.ru, прощание с режиссером состоялось 16 июля в московском Доме кино.

Последние дни Стефанович провел в больнице имени Бахрушиных. Режиссер был госпитализирован с обширным поражением легких как последствием коронавирусной инфекции. Стефановича не стало на 77-м году жизни.

Он был мужем Примадонны с 1977 по 1980 год и активно, как сам утверждал, помогал ей раскручиваться.

Конфликт между Стефановичем и его бывшей супругой длился многие годы. Режиссер при жизни всегда именовал себя "создателем" Аллы Пугачевой. Он считал, что певица обязана ему и признанием, и богатством, и даже стройностью. Но звезда российской эстрады была с ним в корне не согласна. По ее мнению, она уже была состоявшейся исполнительницей, спевшей легендарного и любимого всем Союзом "Арлекино", когда познакомилась со Стефановичем.