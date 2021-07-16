Почему автобусы не будут ходить в выходные дни в Нур-Султане

Ранее санврач в своем новом постановлении запретил работу общественного транспорта в Нур-Султане не только в воскресенье, но и в субботу. О целесообразности такого запрета спросили на брифинге в СЦК председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетову, передает корреспондент zakon.kz.

Есть требования к общественному транспорту по наполняемости, есть требования к пассажирам общественного транспорта находиться в маске. Но не все мы выполняем эти требования. К сожалению, ситуация на сегодня такова, что заболеваемость растет, летальность растет, перегрузка системы здравоохранения в данных регионах, к сожалению, увеличивается, - сказала Есмагамбетова.

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Она уточнила, что эти ограничительные меры направлены на то, чтобы снять нагрузку на систему здравоохранения.

Эффективность ограничительных мер уже доказана прошлым периодом ограничений. Ограничительные меры в выходные дни направлены на то, чтобы разобщить население в выходные дни, то есть уменьшить передачу вируса. "Дельта-штамм" (COVID-19 - прим. ред.) значительно более заразен, - предостерегла глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан