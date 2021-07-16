На костанайском заводе состоялся старт совместного производства автомобилей Lada

На костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром" состоялся старт совместного производства автомобилей Lada. На промышленной площадке завода будет осуществляться выпуск всего модельного ряда автомобилей Lada: Niva Travel, Niva 4х4, Vesta, X-RAY, Largus и Granta. Производство автомобилей Lada Granta включает в себя мелкоузловой метод (CKD) с применением операций по окраске авто, передает zakon.kz.

В том числе, в настоящее время, на предприятии продолжаются работы по освоению высокотехнологичных производственных операций по сварке кузовов данной модели, для дальнейшего увеличения локализации Lada на отечественном заводе. Для производства организованы новые рабочие места, которые прошли необходимое обучение.

Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, в ходе рабочей поездки в Костанайскую область, проинспектировал реализацию инвестиционных проектов в рамках казахстанско-российской промышленной кооперации при участии представителя Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пак.

Во время визита были продемонстрированы индустриальные возможности региона, где сегодня успешно функционируют и готовятся к запуску новые передовые проекты в отрасли автомобилестроения, производства сельскохозяйственной техники и компонентной базы, обеспечивающие тысячи рабочих мест для области.

В присутствии заместителя Премьер-Министра РК состоялось подписание нового инвестиционного контракта по проекту строительства завода КАМАЗ по производству главных передач ведущих мостов, а также соглашения о промышленной сборке данных компонентов между Министерством иностранных дел, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и KamLitKZ.

Заключение данных соглашений стало еще одним шагом в рамках реализации крупных инвестиционных проектов компании КАМАЗ по созданию современных высокотехнологичных производств автомобильных компонентов на территории Казахстана. Продукция казахстанского производства будут поставляться на конвейер главного завода "КАМАЗ" в г. Набережные Челны (Татарстан, РФ).



Инвестиции в новый проект составят порядка 82 млрд тенге. На заводе и в смежных отраслях промышленности Казахстана будет создано более 600 новых рабочих мест. Проект реализуется при участии АО "Фонд Развития Промышленности"

Всего по итогам встреч в присутствии заместителя Премьер-Министра РК, представителя Минпромторга РФ, генерального директора ПАО "КАМАЗ" и президента АО "АВТОВАЗ" подписано 8 ключевых документов по реализации новых инвестиционных проектов на территории Казахстана.