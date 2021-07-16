Самолет Ан-28 потерпел крушение под Томском

Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области. Скоро он был найден. Все находившиеся на борту выжили, сообщает zakon.kz.

Место жесткой посадки заметили с воздуха, передает ТАСС.

В МЧС РФ уточнили, что на борту самолета находились 19 человек, в том числе двое детей и четыре члена экипажа.

На месте жесткой посадки приземлился вертолет МЧС.

Самолет пропал с радаров и потерпел крушение сразу после взлета, через 10-20 минут. Согласно координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, он находится в труднодоступной местности, в тайге – в 50 км от Кедрового, в 380 км от Томска.