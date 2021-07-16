Москва будет работать с США по Афганистану - Лавров

Москва будет работать с США по урегулированию в Афганистане в разных форматах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает zakon.kz.

Мы будем работать по-прежнему и с американцами в формате так называемой расширенной тройки, Россия, США, Китай. Будем работать и со всеми другими странами, которые так или иначе могут повлиять на ситуацию в Афганистане , - сказал он журналистам.

По его словам, с США также можно работать в московском формате, который "включает всех ключевых игроков на этом поле", сообщает РИА "Новости.

Мы сейчас работаем не для того, чтобы какая-то одна сила в Афганистане одолела другую, потому что это будет очень неустойчивым, хрупким и временным решением", - сказал он.

По словам Лаврова, усилия России нацелены на то, чтобы диалог, который приведет к политическому урегулированию, был "инклюзивным с участием всех политических, этнических и иных групп в Афганистане".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (запрещенной организации), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли.

В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.