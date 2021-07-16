В Москве и Подмосковье отменят QR-коды для посещения ресторанов

С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает zakon.kz.

По его словам, эта мера выполнила свою задачу — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. Он подчеркнул, что ее отмена не означает прекращения действия всех требований, введенных для борьбы с пандемией.

Собянин сообщил, что более двух миллионов человек сделали прививку от коронавирусной инфекции за последний месяц.

Как уточнил в беседе с РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, предприятия сами смогут решить, пользоваться системой QR-кодов, или нет. В случае отказа им необходимо соблюдать все антиковидные ограничения.

Аналогичное решение приняли и власти Подмосковья — там допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.

Также с понедельника в столице:

—снимут запрет на работу по ночам заведений общепита;

—разрешат мероприятия в клубах, барах, на дискотеках и в караоке при соблюдении эпидемиологических требований;

—откроют детские игровые комнаты;

—возобновят работу фудкортов.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более полугода назад, или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.