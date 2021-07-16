Утверждены правила празднования Курбан айт в Актюбинской области

Главный санитарный врач Актюбинской области подписал новое постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.
Начиная со дня подписания, запрещается проведение массовых, праздничных и семейных мероприятий, в том числе на дому с массовым скоплением людей.
Запрещается деятельность скотофуражных рынков в дни мусульманского праздника Құрбан айт с 20 по 22 июля 2021 года.
Определить места для забоя скота и организовать процедуры жертвоприношения в онлайн-формате.
Убой скота производить при наличии ветеринарного сертификата в закрытом режиме, только на заказ и доставку, без посетителей.
Вводится контроль за недопущением забоя скота жителями в неустановленных местах.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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