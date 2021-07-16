Автомобиль снес остановку в Павлодарской области

ДТП произошло на трассе Омск – Майкапчагай около села Жанатан. Автомобиль Audi 100 врезался в автобусную остановку, сообщает zakon.kz.

Госпитализированы двое пострадавших, передает Pavlodarnews.kz.

68-летний водитель, не справившись с управлением, врезался в автобусную остановку, кровля которой обрушилась на рядом стоящую женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летняя пешеход и 67-летняя пассажирка иномарки с травмами госпитализированы в больницу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. пресс-служба ДП Павлодарской области

В облздраве рассказали о состоянии пострадавших. У 33-летней женщины диагностировали перелом голени со смещением, 67-летняя пассажирка авто получила вывих плеча. Обе доставлены в районную больницу.