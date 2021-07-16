Малоэффективны и опасны – специалисты о приложениях для знакомств

Шанс завести романтические отношения с помощью приложения для знакомств оказался намного менее эффективным, чем считалось прежде, сообщает zakon.kz.

Потребительская организация из Нидерландов Consumentenbond провела исследование и выяснила, что из 400 клиентов дейтинг-приложений и сайтов знакомств только 15% смогли найти себе подходящую пару.

41% опрошенных считают, что сайты и приложения для знакомств просто наживаются на одиноких людях. Также людей беспокоят профили мошенников на таких ресурсах.

С технической стороны приложения для онлайн-знакомств относительно безопасны. Как сообщали ранее эксперты "Лаборатории Касперского", ни один популярный дейтинговый сервис, включая Tinder, Mamba и Badoo, не использует незашифрованный HTTP-протокол, что существенно снижает вероятность перехвата данных.

Тем не менее, остались риски, связанные с человеческим фактором. Подобные приложения активно используют мошенники. Преступники выпрашивают деньги в долг у пользователей, затем исчезают. Девушки могут наткнуться на мужчин, которые говорят, что якобы отправили им дорогой подарок, но надо оплатить доставку.

Кроме того, злоумышленники практикуют фишинг, распространяют вирусные приложения, вымогают банковские данные и шантажируют людей интимными фото.