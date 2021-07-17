Семья погибла при пожаре в ВКО

Ночью в дачном массиве в городе Риддер загорелся дом. В пожаре погибла проживающая там семья, сообщает zakon.kz.

Загорелась деревянная веранда, огонь перекинулся на жилое строение, передает Astana TV.

Приехавшие пожарные обнаружили тела трех взрослых. Они задохнулись от угарного газа.

Все чаще, как говорят спасатели, полыхают дома в дачных массивах и на базах отдыха. Непотушенные угли после шашлыков, неисправные электроприборы приводят к трагическим последствиям.

За полгода в регионе погибло в огне пожаров 32 человека.

Всех этих человеческих жертв можно было бы избежать, если бы люди соблюдали элементарные правила пожарной безопасности. Также имеются факты нарушений правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Частные дома - это, как правило, ветхие строения, и люди не уделяют этому особое внимание. Из-за чего и происходят пожары. и.о начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов