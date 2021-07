В США не приписывают России причастность к очередной кибератаке

Соединенные Штаты не приписывают российским властям причастность к кибератаке, совершенной на международную IT-компанию Kaseya, сообщает zakon.kz.

Об этом заявила на брифинге в пятницу, 16 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мы не приписываем российским властям причастность к этому случаю. Сейчас ведется проверка, — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

