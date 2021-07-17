Я здесь король: Российский файтер потребовал "50 штук зелени" за нокаут казахстанца

Российский боец Муслим Магомедов (10-0) дал интервью после победы над казахстанцем Евгением Егембердиевым (12-4) на турнире АСА 126 в Сочи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Магомедов победил техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона АСА в полутяжелом весе.

В первую очередь я хочу от души дать салам моему сопернику, большое уважение Жене. Надеюсь, лига АСА смотрела этот бой - думаю, лучший бой вечера я заслужил - 50 штук "зелени" будет, наверное? Наконец-то мы забрали этот пояс, - заявил он во время интервью.

О будущих соперниках он отметил, что их много.

Пускай в очередь становятся, сейчас я здесь король! Я готов подраться с любым! Кого лига даст - с любым готов подраться, я принимаю это, а не выбираю, как некоторые, - заключил спортсмен.





