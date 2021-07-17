Нур-Султан в "красной" зоне: астанчане продолжают нарушать карантин

Мобильными группами в составе представителей Управления санитарно-эпидемиологического контроля, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских столицы ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению объектов предпринимательства, нарушающих карантинный режим, сообщает zakon.kz.

Так, за прошлую ночь выявлено 8 нарушений карантина. Несмотря на ряд предупреждающих мер, указанных в Постановлении главного санитарного врача об ужесточении карантина в столице, жители и гости города продолжают посещать увеселительные заведения, проводя досуг в компании друзей, не думая о последствиях и игнорируя санитарные требования, - говорится в сообщении ДП Нур-Султана.

В ходе проверки в районе левого берега города по проспекту Қабанбай батыра были выявлены два заведения, нарушающих санитарные нормы и предоставляющих услуги кальяна клиентам.

В 22.51 в баре Inferno отдыхали 20 человек. В 23:03 в рестобаре Vzлетный находились более 50 посетителей.

В отношении владельцев и получателей услуг составлены административные протоколы по статье 441 КРКобАП с наложением штрафа (Нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен).

Кроме того, в ходе рейдов выявлено нарушение карантинного режима со стороны компьютерного клуба, кинозала и других увеселительных заведений. Собранные материалы в отношении нарушителей карантинного режима направлены в уполномоченный орган для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП с рассмотрением вопроса в суде о приостановлении их деятельности.