Токаев проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации

19 июля Президент Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, передает zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в соцсетях.
По его словам, глава государства заслушает отчет Правительства о мерах по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается принятие плана скоординированных действий, направленных на оздоровление общей ситуации в регионах и обеспечение здоровья граждан Казахстана.
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