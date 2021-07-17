В МОК объяснили участие трансгендера в Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о дебюте спортсменки-трансгендера Лорел Хаббард из Новой Зеландии на стартующих в Токио Олимпийских играх, сообщает zakon.kz.

По его словам, квалификационные правила были приняты международной федерацией до начала отбора на Олимпиаду, поменять по ходу соревнований их нельзя, передает ТАСС.

МОК изучает этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами: медицинскими, социальными экспертами, экспертами по правам человека и, конечно, международными федерациями, чтобы оценить эти правила и утвердить некие принципы, которые на самом деле не могут быть правилами, поскольку этот вопрос не может иметь единого решения, все зависит от конкретного вида спорта. Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и при этом соблюдались права человека. глава МОК Томас Бах

В январе 2016 года медицинский комитет МОК выпустил рекомендацию о допуске спортсменов-трансгендеров до участия в Олимпиаде, даже если они еще не проводили операции по смене пола.

43-летняя Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.