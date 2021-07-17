Байден обвинил Facebook в том, что он "убивает людей"

Социальные сети, такие как Facebook, допуская дезинформацию о вакцинах против коронавирусной инфекции, убивают людей. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает zakon.kz.

По его словам, явление ложной информации о пандемии коронавируса особенно распространилось в таких соцсетях, как Facebook, Twitter и YouTube, передает CNBC.

Но Facebook не считает себя виноватым: в компании возразили, что соцсеть, наоборот, спасает миллионы людей.

Мы не будем отвлекаться на обвинения, не подкрепленные фактами. Есть другой факт: более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что больше чем где-либо еще в интернете, - заявила пресс-секретарь компании Дэни Левер телеканалу ABC News.

Она добавила, что более 3,3 миллиона американцев воспользовались инструментом соцсети для поиска информации о вакцинации и о том, как и где ее можно сделать.

Факты говорят о том, что Facebook помогает спасти жизни. Точка, - подытожила Левер.

В четверг в США было зафиксировано более 33 тыс. новых случаев заболевания, а среднее число заболевших за семь дней выросло на 70% по сравнению с предыдущей неделей. При этом пациентов в больницах стало больше на 36%, а летальных исходов - на 26% (среднее ежедневное число умерших за неделю при этом составило 211 человек).