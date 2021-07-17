Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Бельгии Филиппу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял сообщение о жертвах и пострадавших в результате мощных ливней и наводнений, вызванных циклоном "Бернд".

В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и всему народу Бельгии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести, – говорится в телеграмме.

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