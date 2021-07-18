Токаев выразил соболезнования родным Ханши Раисовой

Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной видного деятеля культуры, многократного призера республиканского айтыса акынов, почетного гражданина Алматинской области Раисовой Ханши Мусабаевны, сообщает zakon.kz.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Берик Уали.

Ханша Мусабаевна была одним из самых ярких акынов в 1980–1990 годы, когда начало возрождаться искусство айтыса. Прославляя наши культурные ценности и духовное богатство, Ханша Мусабаевна неизменно занимала призовые места на республиканских и международных поэтических конкурсах. Она пользовалась особенным уважением и восхищением среди народа. Ей была присуждена премия ЮНЕСКО. Также она, обучала молодых талантов искусству айтыса, способствовала формированию школы акынов в Жетысу. Светлый образ Ханши Мусабаевны, внесшей большой вклад в развитие творческого наследия казахского айтыса, навсегда останется в нашей памяти. Народ всегда будет чтить имя прославленной айтыскер, – говорится в телеграмме Президента.