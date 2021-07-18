Назван победитель 74-го Каннского кинофестиваля

Фильм "Титан" французского кинорежиссера Джулии Дюкорно получил главный приз 74-го Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь, передает zakon.kz.

Лауреатов фестиваля объявил глава жюри Спайк Ли, награду по поручению жюри фестиваля вручила американская актриса Шэрон Стоун, говорится в сообщении пресс-службы кинофестиваля.

В этом году борьбу за главную награду вели 24 киноленты.

Американский киноактер и музыкант Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля "Нитрам" (Австралия).

Израильский режиссер Надав Лапид завоевал приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм "Колено Ахеда".

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" кинофестиваля вручена итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо. Этой награды он удостоен по решению оргкомитета за "уникальное творчество, которое придало современному кинематографу силу и свободу".