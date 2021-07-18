Лев напал на девочку на базе отдыха на Кубани

На одной из баз отдыха в Краснодарском крае лев напал на девочку, которая хотела его сфотографировать, сообщает zakon.kz.

По информации СУСК РФ по Краснодарскому краю, инцидент произошел в селе Марьино Успенского района, где пострадавшая находилась с родственниками на базе отдыха. В какой-то момент девочка подошла к вольеру, где содержался лев, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать зверя.

Лев нанес удал лапой по руке ребенка. В результате малолетней девочке были причинены травмы кисти, - говорится в сообщении.

Подросток с разорванным правым предплечьем и кистью была госпитализирована в местную больницу.

Известно, что животное находится на базе незаконно. Решается вопрос об изъятии львицы и других диких зверей. Следственный комитет РФ начал проверку.